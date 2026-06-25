Cabo Vírgenes estrena nuevo mirador y buscan potenciar uno de los principales atractivos turísticos de Río Gallegos El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, confirmó la finalización del nuevo mirador en la Reserva Provincial Cabo Vírgenes. La obra se concretó mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno de Santa Cruz, la Fundación Por el Mar, la empresa Santa María y la estancia Monte Dinero. Además, avanzan tareas de reacondicionamiento de senderos, baños e infraestructura para recibir a visitantes durante la próxima temporada.

Por La Opinión Austral | 25 de junio 2026 · 15:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral