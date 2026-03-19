Carne de guanaco: el INTA impulsa una nueva identidad gastronómica en Santa Cruz En Radio LU12 AM680 hablamos con la ingeniera agrónoma Carla Cepeda quien dio detalles sobre la primera jornada dedicada a esta carne, destacó sus propiedades nutricionales y explicó que el objetivo es fomentar el consumo, derribar prejuicios culturales y revalorizar un recurso natural de la Patagonia.Desde el INTA avanzan en la promoción de la carne de guanaco como una alternativa saludable y sustentable, con fuerte anclaje en la identidad regional.

Por La Opinión Austral | 19 de marzo 2026 · 15:05 hs.