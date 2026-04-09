Conmoción en Comodoro: investigan la muerte de un niño y apuntan a posible violencia familiar En Radio LU12 AM680 dialogamos con el periodista Maximiliano Escudero, del diario Crónica de Comodoro Rivadavia, tras la muerte de un niño de 4 años que es investigada por la Justicia. El menor ingresó al hospital en estado crítico y falleció horas después, mientras avanzan las pericias para determinar si hubo maltrato intrafamiliar.El caso generó un fuerte impacto en la comunidad y abrió interrogantes sobre el accionar del sistema judicial, ya que comenzaron a surgir testimonios y registros que indicarían situaciones previas de violencia. La autopsia será clave para esclarecer lo ocurrido, mientras crecen los reclamos por responsabilidades y respuestas urgentes.

Por La Opinión Austral | 09 de abril 2026 · 15:05 hs.