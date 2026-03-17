Crisis en Tierra del Fuego: ya se perdieron más de 2.000 empleos por la caída industrial En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Daniel Puebla, periodista de FM Aire Libre de Río Grande, sobre el impacto de la apertura de importaciones y la caída del consumo en la industria fueguina. El comunicador detalló la pérdida masiva de empleos en fábricas electrónicas y textiles, y advirtió sobre la paralización del sector. Además, explicó cómo la crisis afecta la economía local y el movimiento comercial en la provincia.

Por La Opinión Austral | 17 de marzo 2026 · 15:05 hs.