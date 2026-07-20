Damián Arias se entrena con la élite del boxeo argentino en el Nacional de Mayores El púgil de El Calafate participa del Campeonato Nacional de Mayores y de un campus de entrenamiento junto a los mejores boxeadores del país y el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Acompañado por su entrenador y padre, Marcelo Arias, destacó que la experiencia le permite sumar aprendizaje, perfeccionar su técnica y seguir creciendo con el objetivo de consolidarse entre los principales exponentes del boxeo amateur argentino.

Por La Opinión Austral | 20 de julio 2026 · 21:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral