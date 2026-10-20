Daniel Gardonio confirmó obras millonarias para San Julián y pidió definir las reglas electorales en Santa Cruz El intendente de Puerto San Julián destacó los acuerdos con el Gobierno provincial por 30 cuadras de pavimento y $1.000 millones para reparar el histórico gimnasio municipal. También repasó el avance del acueducto y de la Escuela Industrial N.º 8, reclamó una solución para las deudas municipales con las cajas previsionales y advirtió que la provincia necesita definir cuanto antes su sistema electoral. Sobre el futuro de la UCR, pidió debatir posibles alianzas y reconoció que, aunque legalmente podría buscar otro mandato, es muy posible que no vuelva a postularse como intendente.

Por La Opinión Austral | 20 de octubre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral