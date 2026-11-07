Daniela Salinas vuelve a Río Gallegos La pianista nacida en Río Gallegos regresó a vivir a la ciudad después de desarrollar una destacada trayectoria artística, con presentaciones en escenarios como el Teatro Colón y el Palacio Libertad, y participaciones en festivales internacionales, como el de Bucaramanga, en Colombia. En diálogo con LU12 AM 680, repasó su recorrido, habló sobre la autogestión de la carrera artística y destacó su trabajo con compositores latinoamericanos. Además, invitó al público al concierto que ofrecerá el sábado 21 de noviembre, a las 19 horas, en el Teatro Gran Cabral, junto a Natalia González Figueroa y Melina Marcos: una propuesta en la que las tres pianistas compartirán un mismo instrumento en un espectáculo de seis manos, con tango, jazz, malambo y música clásica.

Por La Opinión Austral | 07 de noviembre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral