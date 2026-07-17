Desde Barcelona, Gisela Aravena cuenta cómo se vive la final del mundo Gisela Aravena es riogalleguense y hace casi dos años vive en Barcelona. En la previa de la final del mundo entre Argentina y España, contó cómo se vive el partido desde el otro lado del océano y cómo es atravesar una definición tan especial lejos de la familia, pero rodeada de compatriotas y de las tradiciones que la conectan con su país.Entre cábalas, reuniones con amigos argentinos, picadas y el himno como uno de los momentos más emocionantes, Gisela aseguró que el domingo alentará por Argentina, aunque también destacó el cariño y el respeto que recibió en España durante el Mundial.

Por La Opinión Austral | 17 de julio 2026 · 15:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral