Discapacidad en alerta: denuncian recortes, atraso en pagos y cambios que ponen en riesgo prestaciones En diálogo con Radio LU12 AM680, Diego de la Mata, Representante del Consejo Federal de Discapacidad, cuestionó el nuevo proyecto impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que podría desarticular el sistema actual de prestaciones.Según explicó, el atraso en los pagos, la falta de actualización del nomenclador y las auditorías sobre pensiones ya están generando interrupciones en tratamientos y pérdida de profesionales. Además, alertó que las medidas podrían trasladar la responsabilidad a las provincias, profundizando la crisis en el acceso a la salud para personas con discapacidad.

Por La Opinión Austral | 27 de abril 2026 · 15:05 hs.