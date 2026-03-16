Docentes universitarios denuncian pérdida del 50% del salario y comienzan una semana de paro En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Karina Dodman, secretaria general de ADIUNPA, en el marco del paro que iniciaron docentes de universidades nacionales en reclamo por la caída del poder adquisitivo. La dirigente explicó que el sector perdió alrededor del 50% del salario real desde fines de 2023 y cuestionó que el Gobierno no convoque a paritarias específicas para la docencia universitaria. Además, advirtió que la situación salarial es crítica y que no descartan nuevas medidas de fuerza.

Por La Opinión Austral | 16 de marzo 2026 · 17:05 hs.