El Calafate se prepara para recibir el Festival Internacional de Teatro con propuestas de todo el mundo En Radio LU12 AM680 dialogamos con Fernanda López, integrante de la compañía Libélula Sur, sobre la nueva edición del Festival Internacional de Teatro de El Calafate (FITEC), que se realizará del 30 de abril al 3 de mayo. La iniciativa reunirá elencos locales, nacionales e internacionales, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y generar nuevos públicos en la región.El evento incluirá más de 10 obras, actividades complementarias como talleres y conversatorios, y una programación pensada tanto para espectadores habituales como para quienes se acercan por primera vez al teatro. Además, destacaron el fuerte acompañamiento de la comunidad para sostener esta propuesta cultural en el sur del país.

Por La Opinión Austral | 22 de abril 2026 · 15:05 hs.