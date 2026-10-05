El calvario de Yamina: denunció a su expareja y contó en lu12 el infierno que vivió Yamina Bamonde habló con LU12 después de reencontrarse con su familia y relató el calvario que atravesó durante su relación con su expareja. Contó que sufrió amenazas, agresiones físicas y aislamiento de su entorno, y que decidió denunciar la situación. Su expareja se encuentra detenida mientras avanza la investigación judicial. Yanina también habló sobre el acompañamiento de su familia y la asistencia que comenzó a recibir tras lo ocurrido.

Por La Opinión Austral | 05 de octubre 2026 · 19:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral