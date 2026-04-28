El Chalten: Buscan impulsar el cuidado de las reservas urbanas para cuidar el futuro En diálogo con Radio LU12 AM680, la Ecóloga Evangelina Vatesse explicó el trabajo del grupo de apoyo a las reservas naturales urbanas de El Chaltén, una iniciativa comunitaria que busca proteger espacios clave para el equilibrio ambiental y la calidad de vida.El proyecto, nacido desde la participación ciudadana, promueve la educación ambiental, la restauración ecológica y el uso sostenible del territorio. Además, advirtió sobre los desafíos que enfrenta la localidad ante el crecimiento urbano y la necesidad de planificar con responsabilidad.

Por La Opinión Austral | 28 de abril 2026 · 15:05 hs.