El Chaltén avanza con su aeródromo: “Esto abre la puerta al desarrollo turístico, sanitario y regional” En diálogo con Radio LU12 AM680, Leonardo Gosniak, presidente del Aeroclub de El Chaltén, celebró la firma del comodato por 20 años que el Gobierno de Santa Cruz otorgó para el uso de las tierras del aeródromo local. Explicó que la extensión del convenio permitirá atraer inversiones privadas, mejorar la infraestructura y fortalecer la conectividad aérea de la región.Además, remarcó que el proyecto no solo apunta al turismo, sino también a optimizar evacuaciones sanitarias, combatir incendios forestales y consolidar una red aérea regional entre distintas localidades de Santa Cruz.

Por La Opinión Austral | 22 de mayo 2026 · 15:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral