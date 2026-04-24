El guanaco gana terreno: crece su consumo y buscan consolidarlo como alternativa en Santa Cruz En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Tomás Núñez, representante del frigorífico Montecarlo, en el marco del crecimiento del consumo de carne de guanaco en la provincia. Explicó cómo es el proceso de captura, producción y comercialización de este recurso regional, que comienza a posicionarse como una opción nutritiva y accesible.Además, detalló el impacto del plan de manejo provincial, los avances en la cadena productiva y el potencial de expansión hacia el mercado nacional e internacional. También destacó las propiedades nutricionales de la carne y el desafío de generar volumen para sostener la actividad.

Por La Opinión Austral | 24 de abril 2026 · 15:05 hs.