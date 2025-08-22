El santacruceño Fausto Santamaría representó a Argentina en la Cumbre Mundial de Democracia Juvenil en Tokio El santacruceño Fausto Santamaría, estudiante de abogacía en la Universidad de Buenos Aires, formó parte de la Cumbre Mundial de Democracia Juvenil realizada en Tokio, Japón. Allí representó a la Argentina junto a una delegación conformada por jóvenes de distintas provincias, en un espacio que reunió a más de 60 estados para debatir sobre participación política, educación cívica y el futuro de las democracias.Santamaría explicó que su llegada a este encuentro internacional se dio a través de la organización Youth Diplomats, en la que desarrolla proyectos de debate y simulación diplomática. “Queremos llevar estas iniciativas a las provincias, descentralizando lo que hoy se concentra en Buenos Aires”, señaló.

Por La Opinión Austral | 22 de agosto 2025 · 15:05 hs.