El Vasco de la carretilla: una historia santacruceña que vuelve a la pantalla Roberto Arizmendi visitó LU12 para recordar la historia de El Vasco de la Carretilla, el documental que reconstruye la increíble travesía de Guillermo Larregui, quien en la década del 30 recorrió el país desde Comandante Luis Piedra Buena hasta Buenos Aires empujando una carretilla. A 20 años de su estreno, la película vuelve a proyectarse en Río Gallegos, en el marco de un nuevo ciclo dedicado al cine santacruceño. Además, Arizmendi repasa su participación en La Patagonia Rebelde y otras producciones que rescatan historias de Santa Cruz.

Por La Opinión Austral | 19 de septiembre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral