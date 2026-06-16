Elena la pastelera argentina que convirtió su pastafrola en la cábala de la Scaloneta En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Elena, emprendedora argentina radicada en Miami y creadora del emprendimiento Oh My Good Elena, quien reveló cómo una de sus pastafrolas terminó convirtiéndose en un clásico infaltable para el cuerpo técnico de la Selección Argentina desde el Mundial de Qatar.La pastelera contó que todo comenzó por un pedido de Roberto "Ratón" Ayala y que, tras la consagración en Qatar, la tradición se mantiene vigente. Además, relató el crecimiento que tuvo su emprendimiento gracias a la repercusión de la historia y confesó que sigue respetando cada detalle de la cábala para no romper la buena suerte.

Por La Opinión Austral | 16 de junio 2026 · 15:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral