Escapó por una ventana para pedir ayuda: investigan el estremecedor caso de dos hermanos que habrían vivido meses encerrados La situación de una niña de 7 años y un niño de 5 conmociona a Pico Truncado y a toda Santa Cruz. Según trascendió, la menor logró escapar de la vivienda donde ambos habrían permanecido aislados durante meses y alertó a familiares sobre las condiciones en las que vivían. Mientras la Justicia avanza con la investigación, surgen interrogantes sobre posibles denuncias previas, la intervención de organismos estatales y el entorno familiar de los menores.

Por La Opinión Austral | 25 de junio 2026 · 15:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral