“Estoy Feriando”: juventudes, cultura geek y emprendedores toman protagonismo en Río Gallegos El subsecretario de Juventudes de Santa Cruz, Damián Rueda, presentó en Radio LU12 la agenda de actividades destinadas a jóvenes de toda la provincia. Destacó la primera edición de “Estoy Feriando”, una feria vinculada al gaming, cosplay, manga y cultura pop que se realizará el 16 y 17 de mayo en el colegio Julio Ladvocat, además de talleres, capacitaciones y sesiones musicales para artistas emergentes en distintas localidades santacruceñas.

Por La Opinión Austral | 09 de mayo 2026 · 17:05 hs.