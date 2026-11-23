Hugo Robert: “volver siempre es difícil, pero necesario” El vicepresidente del CECIM La Plata, Hugo Robert, dialogó con LU12 AM680 tras regresar de un nuevo viaje a las Islas Malvinas junto a otros excombatientes y familiares. En una entrevista cargada de emoción, relató la visita al cementerio de Darwin y a los escenarios donde combatió el Regimiento 7 durante la guerra de 1982. Además, reclamó completar la identificación de los seis soldados que aún permanecen como NN, cuestionó la política diplomática argentina frente a la ocupación británica y advirtió sobre la explotación de los recursos naturales en el Atlántico Sur. “Cada viaje nuestro trata de dejar un fuerte mensaje sobre la necesidad de seguir luchando por la soberanía”, sostuvo.

Por La Opinión Austral | 23 de noviembre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral