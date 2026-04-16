Inscripciones abiertas para el programa de desarrollo emprendedor del INSET La directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz, brindó detalles sobre el inicio de las inscripciones a esta propuesta destinada a fortalecer a emprendedores de la economía social. La capacitación, que se dictará de manera virtual durante todo el año, ya superó los 200 inscriptos y apunta a brindar herramientas para la elaboración de planes de negocio, gestión y crecimiento de proyectos productivos en toda la provincia.

Por La Opinión Austral | 16 de abril 2026 · 19:05 hs.