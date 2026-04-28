Iván Checura y su libro: “Cuando uno no es uno”, una invitación a incomodarse y repensarse En diálogo con Radio LU12 AM680, el escritor Iván Checura presentó su novela "Cuando uno no es uno", una obra que explora la identidad, las contradicciones personales y los cambios de época que atraviesa la sociedad actual.Desde El Calafate y en el marco de la Feria Internacional del Libro, el autor reflexionó sobre el impacto de las redes sociales, la fragmentación de las identidades y el valor de las voces patagónicas en la construcción cultural. Además, destacó el rol de la incomodidad como motor de transformación personal.

Por La Opinión Austral | 28 de abril 2026 · 15:05 hs.