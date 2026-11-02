Jaime Álvarez anticipó más inversiones para reactivar la actividad petrolera En diálogo con LU12 AM 680, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, detalló el avance de los compromisos de inversión de las operadoras y confirmó que actualmente se ejecutan campañas de perforación . Destacó los trabajos en Anticlinal Aguada Bandera, el desarrollo de nuevas tecnologías de recuperación y las perspectivas de explorar la formación D-129. Álvarez reconoció que la producción todavía atraviesa un proceso de estabilización tras la salida de YPF, pero sostuvo que el próximo año será positivo para consolidar la actividad, recuperar el empleo y fortalecer a las pymes y proveedores locales.

Por La Opinión Austral | 02 de noviembre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral