Juicio por el ARA San Juan: comienzan a declarar testigos clave sobre fallas del submarino En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Valeria Carreras, abogada querellante de familiares del ARA San Juan, en el marco del juicio que se desarrolla en Río Gallegos tras ocho años de la tragedia. La letrada explicó que en la próxima etapa declararán testigos que ya habían advertido sobre fallas en la nave y condiciones deficientes de operación. Además, destacó la importancia de esta instancia para determinar responsabilidades en la cadena de mando.

Por La Opinión Austral | 17 de marzo 2026 · 15:05 hs.