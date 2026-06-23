La UNPA impulsa un desafío para transformar ideas tecnológicas en soluciones reales En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Alejandra Álvarez, docente de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA, quien presentó la primera edición del Ideatón Tech, una competencia de innovación que reunirá a estudiantes, docentes, emprendedores y empresarios para desarrollar proyectos tecnológicos orientados a resolver problemáticas concretas de la comunidad.La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la formación universitaria y las necesidades del entorno, promoviendo el trabajo interdisciplinario, el uso de herramientas de inteligencia artificial y el desarrollo de propuestas con potencial para convertirse en emprendimientos o soluciones aplicables en la ciudad.

Por La Opinión Austral | 23 de junio 2026 · 15:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral