La UNPA impulsa un desafío para transformar ideas tecnológicas en soluciones reales
En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Alejandra Álvarez, docente de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA, quien presentó la primera edición del Ideatón Tech, una competencia de innovación que reunirá a estudiantes, docentes, emprendedores y empresarios para desarrollar proyectos tecnológicos orientados a resolver problemáticas concretas de la comunidad.La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la formación universitaria y las necesidades del entorno, promoviendo el trabajo interdisciplinario, el uso de herramientas de inteligencia artificial y el desarrollo de propuestas con potencial para convertirse en emprendimientos o soluciones aplicables en la ciudad.