La UNPA investiga si existían denuncias previas antes del ataque dentro del campus En diálogo con Radio LU12 AM680, la decana de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA, Karina Franciscovic, confirmó que la universidad se encuentra verificando si existieron presentaciones formales o denuncias previas vinculadas al conflicto entre el trabajador no docente y el estudiante apuñalado dentro del campus universitario.La autoridad académica explicó que, hasta el momento, no se registran denuncias formales dentro de los canales institucionales, aunque reconoció que continúan revisando distintas áreas administrativas y protocolos internos para determinar si hubo algún antecedente que pudiera haber alertado sobre la situación. Mientras tanto, la universidad suspendió las actividades por 24 horas y trabaja en medidas de contención y seguridad para la comunidad educativa.

Por La Opinión Austral | 20 de mayo 2026 · 13:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral