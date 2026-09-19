Laura Lewin: “La escuela tiene que enseñar a pensar” La especialista en educación Laura Lewin pasó por LU12 y habló sobre los grandes desafíos de la escuela actual: cómo captar la atención de los alumnos, construir vínculos, gestionar el aula y acompañar a las familias. También analizó el impacto de la inteligencia artificial, la importancia de evaluar los procesos y no solo las notas, y la necesidad de una educación que prepare para la vida. Además, contó la historia de la docente que marcó su propia trayectoria.

Por La Opinión Austral | 19 de septiembre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral