LU12 cumple 88 años: la radio que sigue haciendo historia En Radio LU12 AM680 entrevistamos a José Báez, histórico locutor de la emisora, en el marco del 88° aniversario de la radio. Durante la charla, recordó sus años al aire, destacó el rol de LU12 como escuela de formación y puso en valor el vínculo inquebrantable con la audiencia a lo largo del tiempo.Además, reflexionó sobre la evolución del medio frente a los avances tecnológicos, defendió el valor de la radio como espacio humano y cercano, y subrayó la importancia de quienes construyeron su historia. También hubo lugar para la emoción al recordar a colegas y remarcar que, sin oyentes, la radio simplemente no existe.

Por La Opinión Austral | 23 de marzo 2026 · 15:05 hs.