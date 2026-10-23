Luis Méndez creó “Alerta Huellitas RGL”, una app para encontrar mascotas perdidas y promover la adopción El desarrollador de Río Gallegos creó una aplicación móvil gratuita que busca agilizar el contacto entre quienes pierden una mascota y quienes la encuentran. Disponible para Android a través de Google Play, permite publicar avisos de animales perdidos o encontrados, ofrecer mascotas en adopción y solicitar ayuda para tratamientos veterinarios. Ya suma más de 250 usuarios y continúa incorporando nuevas funciones, como la posibilidad de compartir publicaciones en redes sociales y mensajería interna.

Por La Opinión Austral | 23 de octubre 2026 · 19:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral