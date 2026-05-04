Maggie lo perdió todo en un incendio: el dramático testimonio de una familia que pide ayuda para empezar de nuevo En diálogo con Radio LU12 AM680, Leo Herrera, familiar de Maggie —la vecina de Río Gallegos que sufrió la pérdida total de su vivienda tras un incendio en el barrio APAP— relató las horas de angustia que atraviesa la familia mientras intentan reconstruir, paso a paso, lo perdido.El fuego arrasó con absolutamente todo: muebles, electrodomésticos, ropa, documentación y recuerdos personales. Aunque la rápida solidaridad de vecinos permitió cubrir necesidades inmediatas como vestimenta, ahora solicitan colaboración con elementos básicos del hogar y aportes económicos para ayudar a la damnificada a comenzar nuevamente.

Por La Opinión Austral | 04 de mayo 2026 · 13:05 hs.