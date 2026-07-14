Matias Cortijo explicó por qué sigue el corte de energía en Santa Cruz En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, quien brindó detalles sobre el masivo corte de energía que afectó a gran parte de Santa Cruz. Explicó que la falla no se produjo en la Estación Transformadora La Esperanza, sino en una línea del sistema interconectado nacional operada por Transener, y detalló cómo se activó la reserva fría para sostener el suministro mientras continúan los trabajos de reparación.

Por La Opinión Austral | 14 de julio 2026 · 13:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral