Memoria, verdad y justicia: el debate que sigue marcando a la Argentina En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Jorge Cicuttín, analista político, en el marco de un nuevo 24 de marzo, a 50 años del último golpe militar en Argentina. Durante la charla, reflexionó sobre la vigencia del lema “Memoria, Verdad y Justicia” y su impacto en una sociedad donde gran parte de la población no vivió la dictadura.El entrevistado analizó el contexto político actual, los intentos de reabrir debates ya saldados como el “Nunca Más” y la importancia de sostener la memoria colectiva a través de la educación y la participación social. Además, remarcó el valor de la justicia y el rol de las nuevas generaciones en la construcción de una democracia sólida.

Por La Opinión Austral | 23 de marzo 2026 · 15:05 hs.