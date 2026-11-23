Miguel Auzoberría: “La Casa Fundacruz es parte de la historia económica y cultural de Santa Cruz” El historiador Miguel Auzoberría visitó los estudios de LU12 AM680 y repasó el valor histórico de la Casa Fundacruz, un edificio ligado al desarrollo comercial y portuario de Río Gallegos que fue rescatado y restaurado para convertirse en un espacio cultural. En el marco de los 40 años del compromiso ciudadano por su preservación, adelantó detalles de la charla que brindará el sábado 28 de noviembre, a las 18 horas. Además, habló sobre la importancia de recuperar la memoria del mundo del trabajo, la historia de las huelgas patagónicas y los desafíos de la investigación histórica en Santa Cruz.

Por La Opinión Austral | 23 de noviembre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral