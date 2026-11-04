Milena Galeano, la primera mujer de carrera policial en alcanzar el máximo rango en Santa Cruz En diálogo con LU12 AM 680, la comisario general Milena Galeano repasó sus casi 28 años de trayectoria en la Policía de Santa Cruz y el significado de convertirse, junto a Ana Lía Taquía, en una de las primeras mujeres provenientes de la carrera policial en alcanzar la máxima jerarquía de la institución. “Se puede seguir avanzando y creciendo”, expresó, al dejar un mensaje para las nuevas generaciones de mujeres policías.

Por La Opinión Austral | 04 de noviembre 2026 · 19:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral