Mónica Pereyra destacó los avances de Santa Cruz en materia de culto y la organización para recibir al Papa León XIV
La secretaria de Estado de Culto de Santa Cruz dialogó con LU12 AM 680 desde Buenos Aires y brindó detalles sobre la logística y las actividades previstas para la visita del papa León XIV a la Argentina. Confirmó que se mantendrá la agenda programada, aunque los traslados serán por vía terrestre y habrá cortes de rutas y autopistas. Además, valoró el reconocimiento recibido durante un encuentro con representantes de otras provincias por los avances impulsados en Santa Cruz, entre ellos los proyectos de ley sobre agentes pastorales y capellanías, la creación de direcciones de culto en las localidades y la regularización jurídica de las iglesias evangélicas. También recordó que este fin de semana se celebrará el Día de las Iglesias Evangélicas en el Boxing Club de Río Gallegos.