Mónica Pereyra destacó los avances de Santa Cruz en materia de culto y la organización para recibir al Papa León XIV La secretaria de Estado de Culto de Santa Cruz dialogó con LU12 AM 680 desde Buenos Aires y brindó detalles sobre la logística y las actividades previstas para la visita del papa León XIV a la Argentina. Confirmó que se mantendrá la agenda programada, aunque los traslados serán por vía terrestre y habrá cortes de rutas y autopistas. Además, valoró el reconocimiento recibido durante un encuentro con representantes de otras provincias por los avances impulsados en Santa Cruz, entre ellos los proyectos de ley sobre agentes pastorales y capellanías, la creación de direcciones de culto en las localidades y la regularización jurídica de las iglesias evangélicas. También recordó que este fin de semana se celebrará el Día de las Iglesias Evangélicas en el Boxing Club de Río Gallegos.

Por La Opinión Austral | 30 de octubre 2026 · 19:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral