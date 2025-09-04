Nazareno Maclen, de 16 años llega al básquet profesional en Comodoro Rivadavia Con apenas 16 años, Nazareno Maclen de Rio Turbio se sumo al básquet profesional con la camiseta de Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia, en el marco del torneo Pre-Federal. El joven talento surgido de la Escuela Municipal de Río Turbio y con paso por el club San Miguel fue convocado por la institución chubutense tras un año de seguimiento.“Desde chico llevo el deporte conmigo. Toda mi familia está vinculada al básquet y siempre me apoyaron para seguir creciendo”, contó Maclen en diálogo con LU12 AM680, donde también agradeció especialmente el esfuerzo de su madre.

Por La Opinión Austral | 04 de septiembre 2025 · 11:05 hs.