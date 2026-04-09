Newcom en crecimiento, se viene el Torneo Aniversario Veteranos de Malvinas “Fernando Alturria” En Radio LU12 AM680 recibimos a integrantes del equipo Malvinas Argentinas de Río Gallegos, quienes compartieron cómo el Newcom se consolida como una disciplina en expansión, especialmente entre adultos mayores. Destacaron que se trata de un deporte adaptado, similar al vóley, que permite la participación mixta y promueve la actividad física sin importar la edad o la experiencia previa.Además, resaltaron el fuerte componente social del Newcom, donde el compañerismo, la contención y el encuentro son tan importantes como la competencia. Este fin de semana se realizará un torneo aniversario con equipos de la región, que incluirá homenajes y actividades abiertas a la comunidad.

Por La Opinión Austral | 09 de abril 2026 · 15:05 hs.