“No me cierran las cuentas”: Fasola cuestionó la explicación de Adorni sobre sus criptomonedas En diálogo con Radio LU12 AM680, el licenciado en Políticas Públicas y Gobierno, Ernesto Fasola, analizó la explicación brindada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el crecimiento de su patrimonio a partir de inversiones en criptomonedas. El especialista sostuvo que la principal característica de estos activos es que todas las operaciones quedan registradas, por lo que la Justicia podrá comprobar con facilidad si los movimientos informados son reales.Además, explicó que las inversiones en criptomonedas implican un riesgo muy alto, recomendó destinar solo un porcentaje mínimo del patrimonio a este tipo de activos y consideró que, más allá del caso puntual, el mercado cripto continuará creciendo como complemento de la economía tradicional.

Por La Opinión Austral | 16 de junio 2026 · 15:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral