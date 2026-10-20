Octubre rosa: el hospital regional realiza mamografías sin turno previo y convoca a las mujeres a controlarse La licenciada Marisa Lozano, jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Regional de Río Gallegos, destacó la alta demanda de estudios durante la campaña de Octubre Rosa. Las mamografías se realizan sin orden médica ni turno previo, de lunes a viernes de 8 a 16:30 y los fines de semana de 8 a 19:30, hasta el 30 de octubre. Además, remarcó la importancia de los controles periódicos, la detección temprana y la consulta médica ante cualquier duda.

Por La Opinión Austral | 20 de octubre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral