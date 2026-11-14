Pablo Azamé presenta “Donde el tiempo dejó de importar”, una novela que recorre los cambios del periodismo El escritor y periodista Pablo Azamé dialogó con LU12 AM680 sobre su primera novela, una historia ambientada en la redacción de un diario de Río Gallegos que tiene como protagonistas a dos periodistas y un fotógrafo atravesados por la transformación del periodismo gráfico hacia lo digital. La obra combina experiencias personales, personajes inspirados en la realidad y una trama de amistad y conflictos humanos. Azamé contó cómo nació el libro, el desafío de animarse a publicarlo y la reflexión sobre el paso del tiempo que propone su título.

Por La Opinión Austral | 14 de noviembre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral