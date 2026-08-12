PAPA LEÓN XIV: EXPECTATIVA POR SU VISITA A LA ARGENTINA El vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Máximo Jurcinovic, destacó el carácter histórico de la visita del Papa León XIV, prevista para noviembre, y contó cómo se prepara la Iglesia para recibirlo en Buenos Aires, Luján y Córdoba.La organización ya cuenta con equipos de trabajo en infraestructura, liturgia, comunicación y voluntariado, mientras se prevé la utilización de dos papamóviles. Jursinovic remarcó además que la preparación no es solamente logística, sino también espiritual, y anticipó un mensaje vinculado al cuidado de la casa común y los recursos naturales.

Por La Opinión Austral | 12 de agosto 2026 · 19:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral