“Pasión y Gloria”: una muestra que une a Messi, Maradona y el talento de los artistas santacruceños En diálogo con Radio LU12 AM680, el director de Artes Visuales de la Secretaría de Estado de Cultura, Jonathan Becker, invitó a la comunidad a recorrer "Pasión y Gloria", la muestra colectiva que quedó inaugurada en el Centro Cultural Santa Cruz. La propuesta reúne obras realizadas por estudiantes y talleres de arte inspiradas en la Selección Argentina, junto a una colección única de camisetas, objetos históricos y piezas vinculadas a Lionel Messi y Diego Maradona.La exposición permanecerá abierta durante todo el Mundial y una semana más, con entrada libre y gratuita. Además de exhibir valiosas reliquias aportadas por coleccionistas, busca que las nuevas generaciones encuentren en el deporte una fuente de inspiración para el arte, la creatividad y el aprendizaje.

Por La Opinión Austral | 23 de junio 2026 · 13:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral