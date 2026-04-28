Patricia Sanpaoli, profesora emérita: una vida dedicada a la historia y la universidad pública En diálogo con Radio LU12 AM680, la historiadora Patricia Sanpaoli celebró su designación como profesora emérita de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Se trata de una distinción que reconoce la trayectoria y permite a docentes jubilados continuar vinculados al ámbito académico.Sanpaoli destacó el valor de la universidad pública, el rol de la investigación y la importancia del compromiso con la comunidad. Además, reflexionó sobre la enseñanza de la historia y la necesidad de fortalecer el sistema universitario frente a las limitaciones presupuestarias.

Por La Opinión Austral | 28 de abril 2026 · 15:05 hs.