Patrimonio en riesgo: la historia de Río Gallegos que sobrevive en la Casa de la Cultura La arquitecta Silvia Mirelman repasó la historia del emblemático edificio de Gobernador Lista 60, desde su origen ligado a la actividad portuaria y comercial de Río Gallegos hasta su restauración y declaración como Patrimonio Histórico Nacional. En el marco de los 40 años de FUNDACRUZ, advirtió sobre la pérdida y el deterioro de edificios patrimoniales de la ciudad y la necesidad de protegerlos para preservar la memoria colectiva.

Por La Opinión Austral | 14 de septiembre 2026 · 17:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral