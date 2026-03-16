Por qué sube la carne en Argentina: sequía, inundaciones y atraso de precios en la producción En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de las Carnes, para analizar el aumento del precio de la carne en Argentina. Durante la charla explicó cómo impactaron la sequía de 2023, las inundaciones en la Pampa Húmeda y el atraso de precios en el sector ganadero. Además, se refirió al consumo de carne en el país y a las perspectivas del mercado en los próximos meses.

Por La Opinión Austral | 16 de marzo 2026 · 15:05 hs.