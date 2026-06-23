Puerto San Julián renueva su sistema eléctrico con nuevos generadores tras años de reclamos En diálogo con Radio LU12 AM680, el gerente distrital de Servicios Públicos Sociedad del Estado en Puerto San Julián, Darío Ruth Denford, confirmó que comenzaron las tareas para instalar seis nuevos grupos generadores que permitirán mejorar la capacidad de generación eléctrica de la localidad. Si bien los trabajos demandarán cortes programados durante varios días, aseguró que la obra representa una respuesta a un reclamo histórico y permitirá afrontar con mayor seguridad la demanda energética, especialmente de cara al invierno.

Por La Opinión Austral | 23 de junio 2026 · 15:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral