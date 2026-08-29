Puertos de Santa Cruz: más infraestructura, producción y empleo Walter Uribe, coordinador general de UNEPOS, explicó en LU12 el plan de recuperación y ampliación de la infraestructura portuaria de Santa Cruz. Detalló la obra de más de $12.800 millones en Puerto Deseado, la incorporación de Caleta Paula a la actividad pesquera y las proyecciones para potenciar la minería, el hidrógeno y otras actividades productivas, con el objetivo de reducir costos logísticos y generar más empleo en la provincia.

Por La Opinión Austral | 29 de agosto 2026 · 15:05 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral