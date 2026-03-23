“Que la radio no pierda lo humano”: el legado vivo de LU12 En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Miguel Vicente, histórico locutor de la emisora entre 1966 y 1972, en el marco del 88° aniversario de la radio. Durante la charla, recordó sus inicios en la decana de la Patagonia, destacó el valor histórico del medio y el vínculo profundo con la comunidad a lo largo de generaciones.Además, reflexionó sobre la evolución de la radio frente a los avances tecnológicos y remarcó la importancia de sostener su esencia humana. También compartió anécdotas de época, como la cobertura de la llegada del hombre a la Luna, y puso en valor el rol de LU12 como compañía indispensable para quienes habitan la región.

Por La Opinión Austral | 23 de marzo 2026 · 15:05 hs.