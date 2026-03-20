Reconstruir la historia del Centro Gallego rumbo a su centenario En Radio LU12 AM680 entrevistamos a Mirta Tanarro, presidenta de la Asociación Centro Gallego de Río Gallegos, sobre la reunión convocada para el 25 de marzo junto a la comisión directiva y el Grupo de Estudios Sociales de la Patagonia Austral. La dirigente explicó el proyecto de reconstrucción histórica de la institución de cara a sus 100 años, convocando a la comunidad a aportar testimonios, fotos y documentación. Además, detalló que el trabajo incluirá entrevistas, un archivo digital y la proyección de un libro conmemorativo.

Por La Opinión Austral | 20 de marzo 2026 · 15:05 hs.